Трамп заявил, что "очень скоро" встретится с Путиным

Новоизбранный президент США в очередной раз подчеркнул, что до инаугурации 20 января этого делать не стоит

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что намерен встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным "очень скоро" после того, как он вступит в должность на следующей неделе. Об этом он сказал в эфире Newsmax, пишет Reuters.

Трамп не озвучил дату встречи, которая станет первой между лидерами двух стран после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году.

Когда его спросили о стратегии прекращения войны, Трамп сказал: "Ну есть только одна стратегия, и она зависит от Путина, и я не могу представить, что он слишком в восторге от того, как все пошло, потому что это пошло не совсем хорошо для него".

Он подчеркнул, что собирается устроить встречу "очень быстро", и что Путин хочет этой встречи.

Трамп сказал, что сделал бы это и раньше, но сначала надо "попасть в офис", то есть официально вступить в должность.

7 января 2025 года избранный американский лидер допустил, что мог бы встретиться с российским диктатором "гораздо быстрее, чем через шесть месяцев". Однако подчеркнул, что встреча до инаугурации была бы неуместной.

9 января Трамп заявил, что уже готовится его встреча с Путиным, но не назвал сроки. В Кремле заявили, что конкретных планов встречи нет.

12 января сообщалось, что будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Майк Уолц анонсировал телефонный разговор между Трампом и Путиным в ближайшие недели.

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