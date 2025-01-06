Макрон закликав Україну до "реалістичної дискусії" щодо захоплених Росією земель

Французький лідер вважає, що і США, і Європа мають зробити свій внесок у завершення війни

Емманюель Макрон (Фото: EPA / AURELIEN MORISSARD)

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що українці повинні "вести реалістичні дискусії з територіальних питань". Про це він сказав на традиційній щорічній зустрічі із послами 6 січня, передає BFMTV.

Французький лідер наголосив, що лише українці можуть проводити такі дискусії, щоб знайти вирішення конфлікту, спричиненого російським повномасштабним вторгненням у 2022 році.

"Сполучені Штати Америки повинні будуть допомогти нам змінити характер ситуації і переконати Росію сісти за стіл переговорів, а європейці повинні будуть створити гарантії безпеки для України, що буде їхньою першочерговою відповідальністю", – вважає Макрон.

Він також висловив переконання, що в нинішніх умовах швидкого і простого рішення щодо російсько-української війни не буде.

16 грудня 2024 року президент Словаччини заявив, що Україні доведеться втратити деякі території заради миру. 29 грудня з аналогічною заявою виступив голова Міноборони Словаччини.

23 грудня були оприлюднені результати опитування, в межах якого українці назвали умови, які має виконати Росія для початку перемовин.

За даними КМІС, у грудні частка українців, які категорично виступають проти будь-яких територіальних поступок, знизилася.

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