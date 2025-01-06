Макрон призвал Украину к "реалистичной дискуссии" относительно захваченных Россией земель

Французский лидер считает, что и США, и Европа должны внести свой вклад в завершение войны

Эмманюэль Макрон (Фото: EPA / AURELIEN MORISSARD)

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что украинцы должны "вести реалистичные дискуссии по территориальным вопросам". Об этом он сказал на традиционной ежегодной встрече с послами 6 января, передает BFMTV.

Французский лидер подчеркнул, что только украинцы могут проводить такие дискуссии, чтобы найти разрешение конфликта, вызванного российским полномасштабным вторжением в 2022 году.

"Соединенные Штаты Америки должны будут помочь нам изменить характер ситуации и убедить Россию сесть за стол переговоров, а европейцы должны будут создать гарантии безопасности для Украины, что будет их первоочередной ответственностью", – считает Макрон.

Он также выразил убеждение, что в нынешних условиях быстрого и простого решения относительно российско-украинской войны не будет.

16 декабря 2024 года президент Словакии заявил, что Украине придется потерять некоторые территории ради мира. 29 декабря с аналогичным заявлением выступил глава Минобороны Словакии.

23 декабря были обнародованы результаты опроса, в рамках которого украинцы назвали условия, которые должна выполнить Россия для начала переговоров.

По данным КМИС, в декабре доля украинцев, категорически выступающих против каких-либо территориальных уступок, снизилась.

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