Снизилась доля украинцев, которые категорически против территориальных уступок – опрос

В то же время большинство украинцев выступают против территориальных уступок России

Карта Украины (Фото: Mykola Tys / EPA)

В декабре 2024 года доля украинцев, категорически выступающих против территориальных уступок, снизилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Если между маем и началом октября 2024 года ситуация фактически не изменилась, то в период между началом октября и декабрем наблюдается рост с 32% до 38% доли тех, кто готов к определенным территориальным уступкам.

Респондентов попросили выбрать одно из двух таких утверждений:

→ для скорейшего достижения мира и сохранения независимости Украина может отказаться от некоторых своих территорий;

→ ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости.

Первое утверждение выбрали 38% опрошенных (против 32% в октябре). В то же время 51% украинцев выступили против территориальных уступок (в начале октября было 58%). Еще 11% ответили, что им "трудно сказать" (в октябре 10%).

Инфографика: КМИС

Если анализировать тенденции по сравнению с началом октября, то в разных частях Украины есть тенденция к некоторому росту готовности к уступкам. В то же время сохраняется тенденция к преобладанию тех, кто выступает категорически против уступок.

На западе уступки поддерживают 35% опрошенных, 54% выступают против. В центре 38% поддерживают, 52% против. На юге 40% поддерживают уступки, 50% – против. На востоке 41% поддерживает уступки и 43% против.

Инфографика: КМИС

СПРАВКА КМИС провел собственный всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус" в течение 2-17 декабря 2024 года, к которому по собственной инициативе добавил вопрос об отношении к территориальным уступкам, в частности, в рамках возможных пакетов мирных договоренностей. Методом телефонных интервью было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Вопрос о готовности к территориальным уступкам ставился 985 респондентам. Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки не превышает 4,1%.