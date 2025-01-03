Знизилася частка українців, які категорично проти територіальних поступок – опитування

Мапа України (Фото: Mykola Tys / EPA)

У грудні 2024 року частка українців, які категорично виступають проти жодних територіальних поступок, знизилася. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

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Якщо між травнем і початком жовтня 2024 року ситуація фактично не змінилася, то в період між початком жовтня і груднем простежується зростання з 32% до 38% частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок.

Респондентів попросили обрати одне з двох таких тверджень:

→ для якнайшвидшого досягнення миру і збереження незалежності Україна може відмовитися від деяких своїх територій;

→ за жодних обставин Україна не має відмовлятися від жодних своїх територій, навіть якщо через це війна триватиме довше і будуть загрози збереженню незалежності.

Перше твердження обрали 38% опитаних (проти 32% у жовтні). Водночас 51% українців виступили проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%). Ще 11% відповіли, що їм "важко сказати" (у жовтні — 10%).

Інфографіка: КМІС

Якщо аналізувати дані, порівнюючи з початком жовтня, то у різних частинах України є тенденція до деякого зростання готовності до поступок. Водночас зберігається тенденція до переважання тих, хто виступає категорично проти поступок.

На заході поступки підтримують 35% опитаних, 54% виступають проти. У центрі 38% підтримують, 52% – проти. На півдні 40% підтримують поступки, 50% – проти. На сході 41% підтримує поступки й 43% – проти.

Інфографіка: КМІС

ДОВІДКА КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" упродовж 2-17 грудня 2024 року, до якого за власною ініціативою додав запитання про ставлення до територіальних поступок, зокрема, у межах можливих пакетів мирних домовленостей. Методом телефонних інтерв’ю було опитано 2000 респондентів старших за 18 років у всіх областях України, крім тимчасово окупованих територій. Запитання про загалом готовність до територіальних поступок ставилося 985 респондентам. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки не перевищує 4,1%.