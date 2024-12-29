Україні "доведеться" віддати частину територій Росії, заявив глава Міноборони Словаччини

Роберт Каліняк (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк вважає, що поточна ситуація на місцях вказує на те, що Україні, ймовірно, доведеться поступитися частиною своїх територій. Таку заяву він зробив у неділю під час дискусійної програми V politike на телеканалі TA3.

Каліняк вкотре повторив, що для Словаччини пріоритетом є якнайшвидше завершення війни, досягнення перемир’я та подальші мирні переговори. За його словами, післявоєнна форма України важливіша, ніж її майбутні кордони.

"Цілком ймовірно, що Україна не усвідомлює того факту, що вона ніколи не зможе розміститися між Німеччиною та Швейцарією, але завжди буде розділяти свій найбільший кордон із Російською Федерацією", – сказав глава словацького Міноборони.

Каліняк зазначив, що немає сумнівів у тому, хто є агресором, адже Росія перейшла всі межі, порушила правила та міжнародне право. Водночас, за його словами, "необхідно приділяти таку ж увагу і тому, що відбувається в інших частинах світу, і застосовувати ті ж самі стандарти до всіх інших суперечок".