Прем'єр Хорватії: Переважна більшість країн ЄС проти поступок України Росії

Андрій Пленкович (Фото: x.com/AndrejPlenkovic)

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович заявив, що мирне рішення повномасштабної війни в Україні має містити територіальну цілісність. І більшість країн ЄС проти поступок територій, сказав він на саміті в Будапешті.

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"Ми виступаємо за мир, але не будь-який. Справедливий мир передбачає збереження територіальної цілісності України та основних цінностей, за які ми виступаємо", – сказав політик.

Його запитали, чи всі лідери країн Європи дотримуються подібної думки. За словами Пленковича, "переважна більшість" країн вважає, що є деякі засади, на яких тримається сучасний світ і він не вважає, що в цьому є якісь сумніви.

"У цьому абсолютно нічого не змінюється, і ніхто не анонсує будь-якої зміни позиції. Ніхто не каже, щоб Україна віддала свою територію", – наголосив міністр.

Він також зазначив, що "всі сповнені рішучості" і надалі підтримувати Україну в політичному, економічному, фінансовому, гуманітарному та військовому відносинах.

7 листопада у Держдепі США заявили, що підтримають мирні переговори Росії та України, але лише якщо цього захоче українська сторона. Тиснути США не будуть.

8 листопада агентство Bloomberg заявило, що Трамп дав зрозуміти, що усвідомлює неможливість підштовхнути Україну до поступок Росії без жесту у відповідь з російської сторони.

Президент Туреччини Ердоган заявив, що війну в Україні можна "легко закінчити", якщо Трамп обере шлях дипломатії та переговорів.