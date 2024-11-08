Премьер Хорватии: Подавляющее большинство стран ЕС против уступок Украины России

Андрей Пленкович (Фото: x.com/AndrejPlenkovic)

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что мирное решения полномасштабной войны в Украине должно включать территориальную целостность. И большая часть стран ЕС против уступок территорий, сказал он на саммите в Будапеште.

"Мы выступаем за мир, но не любой. Справедливый мир предполагает сохранение территориальной целостности Украины и основных ценностей, за которые мы выступаем", – сказал политик.

Его спросили, все ли лидеры стран Европы придерживаются аналогичного мнения. По словам Пленковича, "подавляющее большинство" стран считает, что есть некоторые основы, на которых держится современный мир и он не считает, что в этом есть какие-то сомнения.

"В этом абсолютно ничего не меняется, и никто не анонсирует какого-либо изменения позиции. Никто не говорит, чтобы Украина отдала свою территорию", – подчеркнул министр.

Он также отметил, что "все полны решимости" и дальше поддерживать Украину в политическом, экономическом, финансовом, гуманитарном и военном отношениях.

7 ноября в Госдепе США заявили, что поддержат мирные переговоры России и Украины, но только если этого захочет украинская сторона. Давить США не будут.

8 ноября агентство Bloomberg заявило что Трамп дал понять, что осознает невозможность подтолкнуть Украину к уступкам России без ответного жеста с российской стороны.

Президент Турции Эрдоган заявил, что войну в Украине можно "легко закончить", если Трамп выберет путь дипломатии и переговоров.