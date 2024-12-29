Украине "придется" отдать часть территорий России, заявил глава Минобороны Словакии
Роберт Калиняк (Фото: ЕРА/MARTIN DIVISEK)

Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что текущая ситуация на местах указывает на то, что Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий. Такое заявление он сделал в воскресенье во время дискуссионной программы V politike на телеканале TA3.

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Калиняк еще раз повторил, что для Словакии приоритетом является скорейшее завершение войны, достижение перемирия и последующие мирные переговоры. По его словам, послевоенная форма Украины важнее ее предстоящих границ.

"Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией", – сказал глава словацкого Минобороны.

Калиняк отметил, что нет сомнений в том, кто является агрессором, ведь Россия перешла все границы, нарушила правила и международное право. В то же время, по его словам, "необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях света, и применять те же стандарты ко всем другим спорам".

  • 28 октября 2024 года президент Польши Анджей Дуда осудил представителей некоторых западных стран, призывающих Украину к территориальным уступкам России, предложив им представить себя на месте Киева.
  • 8 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что мирное решение полномасштабной войны в Украине должно содержать территориальную целостность. И большинство стран ЕС против уступок по территориям.
  • 16 декабря президент Словакии Пеллегрини заявил, что в контексте мира в Украине заявил, что на все нужно смотреть "реалистично", мол, Украине не достичь мира без территориальных уступок.
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