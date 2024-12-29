Украине "придется" отдать часть территорий России, заявил глава Минобороны Словакии
Министр обороны Словакии Роберт Калиняк считает, что текущая ситуация на местах указывает на то, что Украине, вероятно, придется уступить часть своих территорий. Такое заявление он сделал в воскресенье во время дискуссионной программы V politike на телеканале TA3.
Калиняк еще раз повторил, что для Словакии приоритетом является скорейшее завершение войны, достижение перемирия и последующие мирные переговоры. По его словам, послевоенная форма Украины важнее ее предстоящих границ.
"Вполне вероятно, что Украина не осознает того факта, что она никогда не сможет разместиться между Германией и Швейцарией, но всегда будет разделять свою самую большую границу с Российской Федерацией", – сказал глава словацкого Минобороны.
Калиняк отметил, что нет сомнений в том, кто является агрессором, ведь Россия перешла все границы, нарушила правила и международное право. В то же время, по его словам, "необходимо уделять такое же внимание и тому, что происходит в других частях света, и применять те же стандарты ко всем другим спорам".
- 28 октября 2024 года президент Польши Анджей Дуда осудил представителей некоторых западных стран, призывающих Украину к территориальным уступкам России, предложив им представить себя на месте Киева.
- 8 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что мирное решение полномасштабной войны в Украине должно содержать территориальную целостность. И большинство стран ЕС против уступок по территориям.
- 16 декабря президент Словакии Пеллегрини заявил, что в контексте мира в Украине заявил, что на все нужно смотреть "реалистично", мол, Украине не достичь мира без территориальных уступок.