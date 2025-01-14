Блинкен и Остин объяснили, чем опасно преждевременное прекращение огня в Украине

По словам двух представителей США, опасность в таком случае грозит не только Украине, но и США и другим странам

Ллойд Остин и Энтони Блинкен (Фото: ЕРА)

Глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен считают, что сокращение военной помощи Украине от союзников и принуждение к преждевременному прекращению огня приведет к тому, что Россия сможет перевооружиться и напасть снова. Свое мнение они высказали в колонке для The New York Times.

Они назвали сегодняшний успех Украины на фронте "огромным стратегическим достижением", в том числе благодаря усилиям союзников. Остин и Блинкен перечислили рычаги, которые использовались и которые необходимо использовать в дальнейшем, чтобы прекратить полномасштабную войну.

Речь шла о санкциях против России и ее союзников, дальнобойных ударах вглубь РФ, военной и финансовой помощи Украине, заморозке $300 млрд российских активов и другом.

"Все это дало рычаги влияния Украине и следующей администрации США. Эти рычаги должны быть использованы для прекращения войны [Владимира] Путина и установления прочного мира, который гарантирует, что украинцы смогут сдерживать дальнейшую российскую агрессию, защищать свою территорию и процветать как суверенная демократия. Именно так будет выглядеть мир через силу", – говорят Блинкен и Остин.

Однако, по их словам, российский диктатор сохраняет "имперские амбиции". И если союзники сократят военную помощь и начнут принуждать к "преждевременному прекращению огня", то Путин сможет отдохнуть, перевооружиться и в конечном итоге снова атаковать.

Остин и Блинкен назвали последствия этого "мира через капитуляцию" как для Украины, так и для Европы, США и других стран.

По их словам, Украина в таком случае окажется "раздавлена сапогом Путина", а Европа окажется под "тенью тирана", который решил "восстановить павшую империю Москвы". США придется тратить больше ресурсов и брать на себя большие риски, чтобы защититься от России и других "автократов и агентов хаоса".

Союзники Америки могут столкнуться с новыми рисками агрессии со стороны автократов, которые расценят победу Путина как "лицензию на собственную охоту", подчеркнули представители США.

"Проведение политики мира посредством силы жизненно важно для выживания Украины и безопасности Америки. США, их союзники и партнеры должны продолжать поддерживать Украину и укреплять ее позиции для переговоров, которые когда-нибудь положат конец агрессивной войне Путина", – сказано в заявлении.