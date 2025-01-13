Байден: Ми заклали основу для команди Трампа, щоб захистити світле майбутнє українського народу
Чинний президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація заклала основу для команди Дональда Трампа, аби вона могла захистити майбутнє українців. Про це він розповів під час своєї промови у Державному департаменті стосовно результатів його роботи.
"І ми заклали фундамент для наступної адміністрації, щоб вона могла захистити світле майбутнє українського народу", – заявив Байден.
Напевне, він мав на увазі ту допомогу, яку надали Україні за час його влади.
Напередодні у Міністерстві оборони США заявили, що адміністрація Байдена не встигла виділити ще $4 млрд військової допомоги Україні, й тепер нею розпоряджатиметься адміністрація Трампа.
А згодом Байден повідомив про свої очікування від Конгресу: він вважає, що якщо Трамп вирішить припинити фінансування України, то значна кількість демократів та республіканців не погодиться з цим.
У грудні новообраний президент Трамп пообіцяв не відмовлятися від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію.
- Під час цієї промови Байден зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Путін не досяг жодної стратегічної цілі у війні.
Політик зазначив, що диктатор досі не зміг підкорити Україну, зламати єдність НАТО й досягти великих територіальних надбань.
- Також чинний голова США заявив, що Україна все ще має "потенціал для світлого майбутнього".