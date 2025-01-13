Байден: Ми заклали основу для команди Трампа, щоб захистити світле майбутнє українського народу
Джо Байден (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Чинний президент США Джо Байден заявив, що його адміністрація заклала основу для команди Дональда Трампа, аби вона могла захистити майбутнє українців. Про це він розповів під час своєї промови у Державному департаменті стосовно результатів його роботи.

"І ми заклали фундамент для наступної адміністрації, щоб вона могла захистити світле майбутнє українського народу", – заявив Байден.

Напевне, він мав на увазі ту допомогу, яку надали Україні за час його влади.

Напередодні у Міністерстві оборони США заявили, що адміністрація Байдена не встигла виділити ще $4 млрд військової допомоги Україні, й тепер нею розпоряджатиметься адміністрація Трампа.

А згодом Байден повідомив про свої очікування від Конгресу: він вважає, що якщо Трамп вирішить припинити фінансування України, то значна кількість демократів та республіканців не погодиться з цим.

У грудні новообраний президент Трамп пообіцяв не відмовлятися від України, а допомогу Києву з боку Вашингтона використовувати як важіль впливу на Росію.

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