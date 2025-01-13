Байден: Мы заложили основу для Трампа, чтобы защитить светлое будущее украинского народа
Действующий президент США Джо Байден заявил, что его администрация заложила основу для команды Дональда Трампа, чтобы она могла защитить будущее украинцев. Об этом он рассказал во время своей речи в Государственном департаменте о результатах его работы.
"И мы заложили фундамент для следующей администрации, чтобы она могла защитить светлое будущее украинского народа", – заявил Байден.
Наверное, он имел в виду помощь, которую оказали Украине за время его власти.
Накануне в Министерстве обороны США заявили, что администрация Байдена не успела выделить еще $4 млрд военной помощи Украине, и теперь ею будет распоряжаться администрация Трампа.
А потом Байден сообщил о своих ожиданиях от Конгресса: он считает, что если Трамп решит прекратить финансирование Украины, то значительное количество демократов и республиканцев не согласятся с этим.
В декабре новоизбранный президент Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию.
- Во время этой речи Байден отметил, что с начала полномасштабного вторжения Путин не достиг никакой стратегической цели в войне.
Политик отметил, что диктатор до сих пор не смог покорить Украину, сломать единство НАТО и добиться больших территориальных завоеваний.
- Также действующий глава США заявил, что у Украины все еще есть "потенциал для светлого будущего".