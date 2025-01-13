Байден: Мы заложили основу для Трампа, чтобы защитить светлое будущее украинского народа

Накануне стало известно, что администрация Байдена не успела выделить еще $4 млрд помощи, ею будет распоряжаться новоизбранный президент

Джо Байден (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Действующий президент США Джо Байден заявил, что его администрация заложила основу для команды Дональда Трампа, чтобы она могла защитить будущее украинцев. Об этом он рассказал во время своей речи в Государственном департаменте о результатах его работы.

"И мы заложили фундамент для следующей администрации, чтобы она могла защитить светлое будущее украинского народа", – заявил Байден.

Наверное, он имел в виду помощь, которую оказали Украине за время его власти.

Накануне в Министерстве обороны США заявили, что администрация Байдена не успела выделить еще $4 млрд военной помощи Украине, и теперь ею будет распоряжаться администрация Трампа.

А потом Байден сообщил о своих ожиданиях от Конгресса: он считает, что если Трамп решит прекратить финансирование Украины, то значительное количество демократов и республиканцев не согласятся с этим.

В декабре новоизбранный президент Трамп пообещал не отказываться от Украины, а помощь Киеву со стороны Вашингтона использовать как рычаг влияния на Россию.