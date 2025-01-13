Байден высмеял Путина: В Киеве был я, а не он

Джо Байден (Фото: JIM LO SCALZO/EPA)

Действующий президент США Джо Байден заявил, что с начала полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин не добился ни одной стратегической цели в войне. Об этом он рассказал во время своей речи в Государственном департаменте о работе его администрации.

Байден заявил американцам, что в настоящее время противники США слабее, чем когда он вступил в должность четыре года назад.

"Просто посмотрите на Россию. Когда Путин вторгся в Украину, он думал, что захватит Киев в считанные дни. Правда в том, что с начала той войны, я единственный, кто стоял в центре Киева, а не он... Подумайте об этом", – заявил лидер Штатов и сорвал аплодисменты.

Он сообщил, что это была долгая поездка на поезде, но он является единственным главнокомандующим США, посетившим зону боевых действий, неподконтрольную американским силам.

Политик отметил, что США помогли украинцам остановить Путина, и спустя почти три года полномасштабной войны тот не смог достичь ни одной своей стратегической цели.

Байден отметил, что диктатор до сих пор не смог покорить Украину, сломить единство НАТО и добиться больших территориальных достояний.