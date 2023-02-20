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США связывались с россиянами перед визитом Байдена в Киев – АР

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 14:40
США связывались с россиянами перед визитом Байдена в Киев – АР - Фото
Джо Байден (Фото - ОП)

Администрация президента США Джо Байдена перед визитом американского лидера в Украину связывалась с представителями российских властей, чтобы избежать "просчетов", которые могли бы привести к конфликту между двумя ядерными державами. Об этом сообщает Associated Press.

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"Белый дом не стал вдаваться в подробности, но заявил, что незадолго до визита Байдена "основная коммуникация с россиянами произошла для обеспечения деконфликтности", чтобы избежать любых просчетов, которые могут привести к прямому конфликту между двумя ядерными державами", – сказано в материале.

Журналисты подчеркнули, что хотя западные зенитно-ракетные комплексы укрепили оборону Украины, визит Байдена стал редким случаем, когда американский лидер побывал в зоне конфликта, где США или их союзники не контролируют воздушное пространство.

  • Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.
  • Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
  • Байден анонсировал дополнительную помощь Украине на $2,5 млрд, о ней будет объявлено сегодня. 

Читайте также: Кулеба об историческом визите Байдена: Четкий сигнал на болота – вас никто не боится

Оксана Житнюк
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визит война джо байден
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