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Кулеба об историческом визите Байдена: Четкий сигнал на болота – вас никто не боится

Цей матеріал також доступний українською
20.02.2023, 13:52
Кулеба об историческом визите Байдена: Четкий сигнал на болота – вас никто не боится - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: ЕРА)

Визит президента США Джо Байдена в Киев – это четкий сигнал "на болота", что россиян никто не боится. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Визит Байдена в Украину глава МИД назвал историческим и подчеркнул, что "оба президента довольны разговором", а атмосфера встречи Байдена с президентом Владимиром Зеленским была "максимально доверительной и трогательной".

"Этот визит является победой украинского народа и президента Зеленского. Он осуществлен вопреки всему, ради победы Украины и всего свободного мира. Четкий сигнал на болота – вас никто не боится!" – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также рассказал о своих дальнейших планах – прибыв с Мюнхенской конференции безопасности, он возобновляет свои командировки в Брюссель, Гаагу и Нью-Йорк.

Читайте также: Байден: Украина добилась успеха в войне, вопреки ожиданиям. Я уверен, что победы продолжатся

Оксана Житнюк
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