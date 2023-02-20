Визит Байдена в Украину держали в секрете, добирался поездом от границы с Польшей – NYT

Президент США Джо Байден приехал в Украину на поезде из Польши, визит до последнего держали в секрете из соображений безопасности. Об этом пишет The New York Times.

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Сообщается, что Байден прибыл в Украину после часовой поездки на поезде от границы с Польшей, чтобы продемонстрировать решимость своей администрации перед лицом полномасштабной войны РФ против Украины, которая продолжается уже год.

"Визит в Киев был проведен тайно из соображений безопасности, Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как он и его жена поужинали в ресторане в субботу вечером", – сказано в материале.

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Журналисты напоминают, что публично озвучивались планы Байдена прибыть в Варшаву, но официальные лица США неоднократно отрицали, что есть какие-либо другие планы, связанные с визитом в Украину.

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Оксана Житнюк

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