Визит Байдена в Украину держали в секрете, добирался поездом от границы с Польшей – NYT
Президент США Джо Байден приехал в Украину на поезде из Польши, визит до последнего держали в секрете из соображений безопасности. Об этом пишет The New York Times.
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Сообщается, что Байден прибыл в Украину после часовой поездки на поезде от границы с Польшей, чтобы продемонстрировать решимость своей администрации перед лицом полномасштабной войны РФ против Украины, которая продолжается уже год.
"Визит в Киев был проведен тайно из соображений безопасности, Байден покинул Вашингтон без предупреждения после того, как он и его жена поужинали в ресторане в субботу вечером", – сказано в материале.
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Журналисты напоминают, что публично озвучивались планы Байдена прибыть в Варшаву, но официальные лица США неоднократно отрицали, что есть какие-либо другие планы, связанные с визитом в Украину.
- Ранее было объявлено, что Байден будет находиться с визитом в Польше 20-22 февраля 2023 года, где встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и с лидерами Бухарестской девятки. Одной из тем переговоров будет помощь Украине в отражении агрессии России.
- Сегодня Байден приехал в Киев с неанонсированным ранее визитом.
- Зеленский заявил, что обсудил с Байденом передачу вооружений большой дальности.
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