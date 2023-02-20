Пока Байден был в Украине, самолеты-разведчики США наблюдали за Киевом из Польши – АР

Во время визита президента США Джо Байдена в Украину американские самолеты-разведчики наблюдали за Киевом с территории Польши. Об этом сообщает Associated Press.

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По данным журналистов, пока Байден находился в Украине, американские самолеты-разведчики, в том числе самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и самолет-разведчик с электронным управлением RC-135W Rivet Joint, наблюдали за Киевом из воздушного пространства Польши.

В материале отмечается, что у американских военных нет присутствия в Украине, кроме небольшого отряда морской пехоты, охраняющего посольство Штатов в Киеве, что делало визит Байдена "более сложным", чем другие визиты предыдущих лидеров США в зоны боевых действий.

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Оксана Житнюк

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