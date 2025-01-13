Байден висміяв Путіна: У Києві був я, а не він

Джо Байден (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Чинний президент США Джо Байден заявив, що з початку повномасштабного вторгнення російський диктатор Володимир Путін не досяг жодної стратегічної цілі у війні. Про це він розповів під час своєї промови у Державному департаменті стосовно результатів роботи його адміністрації.

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Байден заявив американцям, що наразі противники США слабші, аніж коли він прийшов на посаду чотири роки тому.

"Просто погляньте на Росію. Коли Путін вдерся до України, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда в тому, що з початку тої війни, я єдиний, хто стояв у центрі Києва, а не він... Подумайте про це", – заявив лідер Штатів й зірвав оплески.

Він повідомив, що це була довга поїздка потягом, але він є єдиним головнокомандувачем США, який відвідав зону бойових дій, непідконтрольну американським силам.

Політик зазначив, що США допомогли українцям зупинити Путіна, і через майже три роки повномасштабної війни той не зміг досягти жодної своєї стратегічної цілі.

Байден зазначив, що диктатор досі не зміг підкорити Україну, зламати єдність НАТО й досягти великих територіальних надбань.