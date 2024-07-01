"Самый сильный упрек Путину". Госсекретарь США озвучил видение успеха Украины

Энтони Блинкен (Фото: EPA)

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: успех для Украины – быть сильной, успешной страной, все более интегрированной с Западом, которая может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах. Об этом он рассказал на мероприятии в институте Брукингс.

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Он напомнил, что в 2022 году, когда россияне ворвались в Украину, настоящим страхом и беспокойством было то, что оккупанты достигнут своей цели.

Блинкен отметил, что цель диктатора Владимира Путина заключалась в том, чтобы буквально стереть Украину с карты, покончить с ее будущим как независимой страны и включить ее в "великую Россию".

Чиновник отметил, что этого не случилось из-за двух вещей: чрезвычайное мужество и стойкость украинцев, а также объединенин 50 стран во главе с США в поддержку Украины.

Он называет это "огромным успехом", учитывая стартовую позицию, куда эта ситуация могла привезти и то, что она "и не собирается туда идти".

"И для меня, для нас, я думаю, успех очень очевиден. Это Украина, которая является сильной, успешной страной, все более интегрированной с Западом и страной, которая может стоять на собственных ногах в военном, экономическом и демократическом планах. И мы имеем политику, чтобы сделать это – чтобы убедиться, что это именно происходящее", – пояснил госсекретарь.

В военном плане Украине пока приходится иметь дело с агрессией РФ, но есть "многие страны", которые продолжают объединяться для помощи Киеву, отметил Блинкен.

Также, отметил он, важно, чтобы Украина на протяжении многих лет развивала способность сдерживать и защищаться от агрессии – и президент США "проложил путь" к тому, чтобы более 30 стран согласились вести переговоры с Украиной о двусторонних договорах безопасности.

По словам чиновника, соглашения о безопасности – долгосрочные обязательства помочь Украине развить сильный сдерживающий и оборонный потенциал.

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"Они [соглашения] также говорят Владимиру Путину, что он не может переждать Украину, не может переждать всех партнеров Украины. В то же время, Украина развивает собственную оборонно-промышленную базу таким образом, чтобы ей было возможно обеспечивать себя", – отметил госсекретарь.

Также США пытаются привлечь инвестиции частного сектора в Украину, чтобы убедиться, что ее экономика может расти и преуспевать, акцентировал Блинкен.

Он отметил, что сейчас через Черное море Украина экспортирует столько же, сколько до февраля 2022 года, и при правильных инвестициях в украинской экономике есть "чрезвычайный потенциал".

К военному и экономическому потенциалу также необходима противовоздушная оборона, чтобы попытаться защитить территории, в которые производятся инвестиции – и США движутся к этому, отметил чиновник.

Госсекретарь анонсировал "больше новостей" о ПВО в ближайшие недели, поскольку на следующей неделе будет саммит НАТО в Вашингтоне.

Относительно демократии Блинкен отметил, что Европейский союз открыл процесс вступления Украины – этот факт является "лучшей гарантией" того, что Украина будет продолжать проводить необходимые реформы для "укрепления и углубления своей демократии".

"Конечным результатом является успешная страна, и страна, стоящая самостоятельно в этих трех сферах, является сильнейшим упреком Владимиру Путину", – подытожил Блинкен.

Новость дополняется...

Белый дом должен предоставить Конгрессу США "план победы" в соответствии с законом, где была предусмотрена дополнительная военная помощь Украине.

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