"Найсильніший докір Путіну". Держсекретар США озвучив бачення успіху України

Ентоні Блінкен (Фото: EPA)

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив: успіх для України – це бути сильною, успішною країною, дедалі більше інтегрованою із Заходом, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. Про це він розповів на заході в інституті Брукінгс.

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Він нагадав, що у 2022-му році, коли росіяни вдерлися до України, справжнім страхом та занепокоєнням було те, що окупанти досягнуть своєї мети.

Блінкен зазначив, що мета диктатора Володимира Путіна полягала у тому, аби буквально стерти Україну з мапи, покінчити з її майбутнім як незалежної країни та включити її у "велику Росію".

Посадовець зазначив, що цього не трапилося через дві речі: надзвичайна мужність та стійкість українців, а також об'єднання 50 країн на чолі зі США на підтримку України.

Він називає це "величезним успіхом", враховуючи стартову позицію, куди ця ситуація могла привезти й те, що вона "і не збирається туди йти".

"І для мене, для нас, я думаю, успіх дуже очевидний. Це Україна, яка є сильною, успішною країною, дедалі більше інтегрованою із Заходом, і країною, яка може стояти на власних ногах у військовому, економічному та демократичному планах. І ми маємо політику, щоб зробити це – щоб переконатися, що це саме те, що відбувається", – пояснив держсекретар.

У військовому плані Україні наразі доводиться мати справу з агресією РФ, але є "багато країн", які продовжують об'єднуватися для допомоги Києву, зазначив Блінкен.

Також, зазначив він, важливо, аби Україна впродовж багатьох років розвивала спроможність стримувати та захищатися від агресії – і президент США "проклав шлях" до того, аби понад 30 країн погодилися вести переговори з Україною про двосторонні безпекові угоди.

За словами посадовця, безпекові угоди – довгострокові зобов’язання допомогти Україні розвинути сильну стримуючий і оборонний потенціал.

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"Вони [угоди] також кажуть Володимиру Путіну, що він не може перечекати Україну, не може перечекати всіх партнерів України. Водночас Україна розвиває власну оборонно-промислову базу таким чином, щоб їй було можливо забезпечувати себе", – зазначив держсекретар.

Також США намагаються залучити інвестиції приватного сектору в Україну, аби переконатися, що її економіка може рости та процвітати, акцентував Блінкен.

Він відзначив те, що наразі через Чорне море Україна експортує стільки ж, скільки до лютого 2022 року, і за правильних інвестицій в українській економіці є "надзвичайний потенціал".

До військового та економічного потенціалу також необхідна протиповітряна оборона, аби спробувати захистити території, у які робляться інвестиції – і США рухаються до цього, зазначив посадовець.

Держсекретар анонсував "більше новин" про ППО найближчими тижнями, оскільки наступного тижня буде саміт НАТО у Вашингтоні.

Щодо демократії, Блінкен відзначив, що Європейський союз відкрив процес вступу Україні – цей факт є "найкращою гарантією" того, що Україна продовжуватиме проводити необхідні реформи для "зміцнення та поглиблення своєї демократії".

"Кінцевим результатом є успішна країна, і країна, яка стоїть самостійно в цих трьох сферах, є найсильнішим докором Володимиру Путіну", – підсумував Блінкен.

Білий дім має представити Конгресу США "план перемоги" відповідно до закону, де була передбачена додаткова військова допомога Україні.

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