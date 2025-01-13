Байден: У Украины все еще есть потенциал для светлого будущего

Президент США заявил, что ему предстояло объединить мир для защиты Украины и избежать войны между двумя ядерными государствами – и ему это удалось

Джо Байден (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Действующий президент США Джо Байден заявил, что у Украины все еще есть "потенциал для светлого будущего". Об этом он рассказал во время своей речи в Государственном департаменте о результатах работы его администрации.

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По словам Байдена, с начала полномасштабного вторжения РФ он видел две работы для себя: объединять объединять мир для защиты Украины и избежать войны между двумя ядерными державами – США и Россией.

Политик отметил, что его администрации удалось сделать обе эти вещи.

"Сегодня Украина все еще свободная, независимая страна с потенциалом для светлого будущего", – заявил американский лидер.

Во время этой речи он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Путин не достиг никакой стратегической цели в войне.

Байден отметил, что диктатор до сих пор не смог покорить Украину, сломать единство НАТО и добиться больших территориальных достояний.