Байден: У Украины все еще есть потенциал для светлого будущего
Действующий президент США Джо Байден заявил, что у Украины все еще есть "потенциал для светлого будущего". Об этом он рассказал во время своей речи в Государственном департаменте о результатах работы его администрации.
По словам Байдена, с начала полномасштабного вторжения РФ он видел две работы для себя: объединять объединять мир для защиты Украины и избежать войны между двумя ядерными державами – США и Россией.
Политик отметил, что его администрации удалось сделать обе эти вещи.
"Сегодня Украина все еще свободная, независимая страна с потенциалом для светлого будущего", – заявил американский лидер.
- Во время этой речи он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Путин не достиг никакой стратегической цели в войне.
Байден отметил, что диктатор до сих пор не смог покорить Украину, сломать единство НАТО и добиться больших территориальных достояний.
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