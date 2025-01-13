Украина видит возможность в каденции Трампа – Сибига
Украинские власти видят возможность в каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью немецкому информационному консорциуму ARD.
"Мы видим период после 20 января [инаугурации Трампа] как возможность", – заявил чиновник.
По его словам, Украина и США едины в своей цели быстрого прекращения войны и достижения справедливого мира.
При этом Сибига не ответил на вопрос о скептицизме Трампа о возможном вступлении Украины в НАТО и о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.
Украина продолжит работать над собственными стратегическими целями, а Россию нужно принудить к миру, подытожил министр.
- 9 января Трамп заявил, что готовится его встреча с российским диктатором Путиным, но не назвал конкретные сроки. В Кремле заявили, что конкретных планов встречи нет.
- 12 января будущий советник избранного президента США по нацбезопасности Уолтц заявил, что подготовка к встрече Трампа и Путина продолжается, в ближайшие недели возможен телефонный разговор между ними.