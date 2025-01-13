Украина видит возможность в каденции Трампа – Сибига

"Мы видим период после 20 января [инаугурации Трампа] как возможность", – заявил министр

Андрей Сибига (Фото: МИД)

Украинские власти видят возможность в каденции новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью немецкому информационному консорциуму ARD.

"Мы видим период после 20 января [инаугурации Трампа] как возможность", – заявил чиновник.

По его словам, Украина и США едины в своей цели быстрого прекращения войны и достижения справедливого мира.

При этом Сибига не ответил на вопрос о скептицизме Трампа о возможном вступлении Украины в НАТО и о возможной встрече с российским диктатором Владимиром Путиным.

Украина продолжит работать над собственными стратегическими целями, а Россию нужно принудить к миру, подытожил министр.