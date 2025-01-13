Україна бачить можливість у каденції Трампа – Сибіга
Українська влада бачить можливість у каденції новообраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю німецькому інформаційному консорціуму ARD.
"Ми бачимо період після 20 січня [інавгурації Трампа] як можливість", – заявив посадовець.
За його словами, Україна та США єдині у своїй меті швидкого припинення війни та досягнення справедливого миру.
Водночас Сибіга не відповів на питання про скептицизм Трампа стосовно можливого вступу України до НАТО й щодо можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
Україна продовжуватиме працювати над власною стратегічною метою, а Росію потрібно примусити до миру, підсумував міністр.
- 9 січня Трамп заявив, що готується його зустріч із російським диктатором Путіним, але не назвав конкретних термінів. У Кремлі заявили, що конкретних планів зустрічі немає.
- 12 січня майбутній радник обраного президента США з нацбезпеки Волтц заявив, що підготовка до зустрічі Трампа та Путіна триває, найближчими тижнями можлива телефонна розмова між ними.