Україна бачить можливість у каденції Трампа – Сибіга

"Ми бачимо період після 20 січня [інавгурації Трампа] як можливість", – заявив міністр

Андрій Сибіга (Фото: МЗС)

Українська влада бачить можливість у каденції новообраного президента США Дональда Трампа. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга в інтерв'ю німецькому інформаційному консорціуму ARD.

"Ми бачимо період після 20 січня [інавгурації Трампа] як можливість", – заявив посадовець.

За його словами, Україна та США єдині у своїй меті швидкого припинення війни та досягнення справедливого миру.

Водночас Сибіга не відповів на питання про скептицизм Трампа стосовно можливого вступу України до НАТО й щодо можливої зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Україна продовжуватиме працювати над власною стратегічною метою, а Росію потрібно примусити до миру, підсумував міністр.