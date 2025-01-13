Байден: Україна все ще має потенціал для світлого майбутнього

Президент США заявив, що він мав об'єднати світ для захисту України та уникнути війни між двома ядерними державами – і йому це вдалося

Джо Байден (Фото: JIM LO SCALZO / EPA)

Чинний президент США Джо Байден заявив, що Україна все ще має "потенціал для світлого майбутнього". Про це він розповів під час своєї промови у Державному департаменті стосовно результатів роботи його адміністрації.

За словами Байдена, з початку повномасштабного вторгнення РФ він бачив дві роботи для себе: об'єднувати об'єднувати світ для захисту України й уникнути війни між двома ядерними державами – США та Росією.

Політик зауважив, що його адміністрації вдалося зробити обидві ці речі.

"Сьогодні Україна все ще вільна, незалежна країна з потенціалом для світлого майбутнього", – заявив американський лідер.

Під час цієї промови він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Путін не досяг жодної стратегічної цілі у війні.

Байден зазначив, що диктатор досі не зміг підкорити Україну, зламати єдність НАТО й досягти великих територіальних надбань.