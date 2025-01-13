Байден: Україна все ще має потенціал для світлого майбутнього
Чинний президент США Джо Байден заявив, що Україна все ще має "потенціал для світлого майбутнього". Про це він розповів під час своєї промови у Державному департаменті стосовно результатів роботи його адміністрації.
За словами Байдена, з початку повномасштабного вторгнення РФ він бачив дві роботи для себе: об'єднувати об'єднувати світ для захисту України й уникнути війни між двома ядерними державами – США та Росією.
Політик зауважив, що його адміністрації вдалося зробити обидві ці речі.
"Сьогодні Україна все ще вільна, незалежна країна з потенціалом для світлого майбутнього", – заявив американський лідер.
- Під час цієї промови він зауважив, що з початку повномасштабного вторгнення Путін не досяг жодної стратегічної цілі у війні.
Байден зазначив, що диктатор досі не зміг підкорити Україну, зламати єдність НАТО й досягти великих територіальних надбань.
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