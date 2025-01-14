У Трампа заявили, что хотят "максимально выгодного" окончания войны для Украины

Пит Хегсет (Фото: x.com/PeteHegseth)

Кандидат на должность главы Пентагона Пит Хегсет от новоизбранного президента США Дональда Трампа заявил, что полномасштабную войну в новой администрации хотят завершить с максимальной выгодой для Украины. Об этом сообщает NBC News.

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"Это политическое решение на уровне президента. Мы знаем, кто агрессор. Мы знаем, кто хороший парень. Мы хотели бы, чтобы это было максимально выгодно для украинцев. Но эта война должна закончиться", – сказал он.

14 января состоялись слушания по утверждению кандидатуры Хегсета в Комитете Сената по вооруженным силам. Ему задавали множество вопросов, в частности сенатор штата Мэн Ангус Кинг выразил "обеспокоенность" тем, что во время своего вступительного заявления кандидат ни разу не упомянул Украину или Россию.

"Это код, означающий, что мы собираемся покинуть Украину?", – спросил он.

В ответ на это Хегсет сказал, что Трамп ясно дал понять, что хотел бы "положить конец этому конфликту".

NBC News отмечает, что в политической анкете Комитета Сената по вооруженным силам Хегсет предположил, что США следует удерживать Россию от действий, которые противоречат американским интересам. Однако не ответил на вопрос о важности продолжения военной поддержки Украины.

"В случае утверждения моей кандидатуры я обеспечу, чтобы Министерство обороны играло ключевую роль в общеправительственных усилиях по поддержке специального представителя президента по вопросам Украины и России", – сказано в анкете Хегсета.