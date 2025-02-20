В Раде отрицают, что США остановили продажу оружия Украине

Советник Трампа отметил, что передача военной помощи требует времени. О продаже вооружения не ответил

Фото: The White House

Соединенные Штаты не останавливали продажу своего оружия для Украины, сообщила LIGA.net народный депутат от Голоса Александра Устинова со ссылкой на европейских партнеров.

"Информация не соответствует действительности", – заявила она.

Устинова отметила, что ни один из европейских партнеров, которые покупают оружие Украине, не подтвердили такие данные.

Ранее другой депутат от Голоса, член оборонного комитета Роман Костенко заявил в эфире ведущей Натальи Мосейчук, что якобы США остановили продажу оружия в Украину и европейские компании ждут соответствующего разрешения.

Во время пресс-конференции в Белом доме советника президента США по нацбезопасности Майка Волтца также спросили об этой информации. В ответ он пояснил, что большинство помощи Украине Америка предоставляет из собственных складов, и такие поставки требуют времени.

Речь идет о поддержке в рамках программы PDA, объявленной еще во время предыдущей администрации. В то же время чиновник не ответил напрямую, перестали ли Штаты продавать оружие в Украину. Вероятно, он мог не понять вопрос.

Других комментариев с американской стороны пока не последовало.