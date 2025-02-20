В Раде отрицают, что США остановили продажу оружия Украине
Соединенные Штаты не останавливали продажу своего оружия для Украины, сообщила LIGA.net народный депутат от Голоса Александра Устинова со ссылкой на европейских партнеров.
"Информация не соответствует действительности", – заявила она.
Устинова отметила, что ни один из европейских партнеров, которые покупают оружие Украине, не подтвердили такие данные.
Ранее другой депутат от Голоса, член оборонного комитета Роман Костенко заявил в эфире ведущей Натальи Мосейчук, что якобы США остановили продажу оружия в Украину и европейские компании ждут соответствующего разрешения.
Во время пресс-конференции в Белом доме советника президента США по нацбезопасности Майка Волтца также спросили об этой информации. В ответ он пояснил, что большинство помощи Украине Америка предоставляет из собственных складов, и такие поставки требуют времени.
Речь идет о поддержке в рамках программы PDA, объявленной еще во время предыдущей администрации. В то же время чиновник не ответил напрямую, перестали ли Штаты продавать оружие в Украину. Вероятно, он мог не понять вопрос.
Других комментариев с американской стороны пока не последовало.
- В течение последних двух дней продолжается публичный спор между президентами Трампом и Зеленским.
- В начале февраля госпожа посол Украины в США сообщала, что украинская сторона в ежедневном режиме работает с командой Пентагона, отвечающей за помощь Киеву.