Зеленський: Це наш стіл переговорів, до якого ми запрошуємо учасників, бо війна в Україні

Україна хоче завершення війни, й партнери хочуть, аби за столом переговорів була Росія – і вона там буде, заявив президент

Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Україна визначає, хто буде за столом мирних переговорів, й очікує на участь Європи, США та Росії, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції.

"Дуже важливо, щоб ми всі розуміли, що це не стіл перемовин, за який запрошують Україну. Це наш стіл. І мені здається, це найголовніше, бо війна в Україні", – зазначив він.

За словами Зеленського, це Україна запрошує передусім європейських лідерів до столу переговорів, оскільки війна відбувається в Україні, яка є невід'ємною частиною континенту й, у майбутньому, Європейського союзу.

Президент вважає, що Європа має бути представлена у ширшому розумінні, аніж ЄС: наприклад, Велика Британія є "сильним партнером" України.

Обов'язково за столом переговорів мають бути США, оскільки вони, як окрема країна, є головним постачальником допомоги під час війни (надали стільки ж, скільки уся Європа передала разом), пояснив голова держави.

Він зазначив, що Україна хоче завершення війни, й партнери хочуть, аби за столом переговорів була Росія – і вона там буде.

"Ми розглядаємо цей стіл перемовин: Україна (як частина Європи), Європа, США і Росія – ось приблизно так", – підсумував Зеленський.

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