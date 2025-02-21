Трамп заявив, що Зеленський "не такий і важливий", щоб бути присутнім на зустрічах

Президент США також назвав "витрачанням часу" візит глави Мінфіну в Україну

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський "не такий і важливий" для участі у переговорах. Про це він сказав на Fox Radio, повідомляє Sky News.

За словами Трампа, президент України досі "погано вів переговори", тому його не запросили на зустріч. Ймовірно, йдеться про діалог представників Росії та США у Саудівській Аравії.

"Я спостерігав за ним роками та бачив, як він веде переговори без карт. У нього немає карт. І від цього втомлюєшся. Просто втомлюєшся. І я ситий донесхочу", – сказав Трамп.

Також президент США вкотре наголосив, що російський диктатор Володимир Путін готовий до угоди про досягнення миру.

"Йому не потрібно укладати угоду. Бо якби він захотів, то отримав би всю країну", – сказав Трамп.

Крім цього, президент США назвав "порожньою тратою часу" поїздку міністра фінансів Скотта Бессента до Києва для обговорення укладання угоди про корисні копалини.

"Чесно кажучи, я не хотів би, щоб він їздив туди та витрачав так багато часу", – сказав він.

Після зустрічі представників США та РФ у Саудівській Аравії Трамп почав активно критикувати Зеленського, зокрема озвучуючи російську дезінформацію про те, що його рейтинг нібито впав до 4% і наполягаючи на виборах під час війни.

Трамп звинувачує Зеленського в тому, що Росія досі воює проти України – вважає, що Київ мав три роки, щоб укласти якусь угоду.

Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і вважає, що той провів "жахливу роботу".

NYT повідомляло, що Рубіо телефонував і заспокоював європейців після зустрічі американців із росіянами в Саудівській Аравії.