Трамп заявил, что Зеленский "не такой и важный", чтобы присутствовать на встречах

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не так и важен" для участия в переговорах. Об этом он сказал на Fox Radio, передает Sky News.

Трамп заявил, что не считает Зеленского "настолько важным", чтобы он присутствовал на встречах.

Также президент США в очередной раз отметил, что российский диктатор Владимир Путин готов к сделке о достижении мира.

"Ему не нужно заключать сделку. Потому что если бы он захотел, он бы получил всю страну", – сказал Трамп.

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