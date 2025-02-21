Трамп заявил, что Зеленский "не такой и важный", чтобы присутствовать на встречах
Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский "не так и важен" для участия в переговорах. Об этом он сказал на Fox Radio, передает Sky News.
Трамп заявил, что не считает Зеленского "настолько важным", чтобы он присутствовал на встречах.
Также президент США в очередной раз отметил, что российский диктатор Владимир Путин готов к сделке о достижении мира.
"Ему не нужно заключать сделку. Потому что если бы он захотел, он бы получил всю страну", – сказал Трамп.
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