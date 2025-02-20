Радник Трампа заперечив, що США не консультуються з Європою стосовно мирних переговорів

Волтц зауважив, що очікуються візити Макрона та Стармера до США

Майк Волтц (Скриншот з відео)

Радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волтц заперечив думку про те, що Штати не консультуються з Європою стосовно мирного врегулювання російсько-української війни. Про це він розповів під час пресконференції у Білому домі.

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"Я просто хочу відхилити цю ідею ідеї про відсутність консультацій з нашими європейськими союзниками, оскільки ми вступили в цей процес [мирного врегулювання]", – заявив чиновник.

У приклад він навів негайний дзвінок президента Дональда Трампа до його українського колеги Володимира Зеленського, котрий він зробив після своєї розмови з диктатором Володимиром Путіним.

Волтц зауважив, що Трамп неодноразово спілкувався з лідером Франції Емманюелем Макроном: той збирав європейських лідерів на надзвичайні саміти й має відвідати Штати уже 24 лютого. Також очікується візит британського прем'єр-міністра Кіра Стармера на 27 число.

Посадовець зазначив, що спілкувався зі своїми колегами-радниками з питань нацбезпеки Європейських країн, а також з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

"На Мюнхенській конференції з безпеки була половина нашого кабінету [міністрів], семеро посадовців, включно з віцепрезидентом. Усі були залучені, усі слухали й всі дбали про те, щоб наших союзників почули", – підсумував він.