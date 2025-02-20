Советник Трампа отрицает, что США не консультируются с Европой по мирным переговорам

Уолтц отметил, что ожидаются визиты Макрона и Стармера в США

Майк Уолтц (Скриншот с видео)

Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц возразил мнение о том, что Штаты не консультируются с Европой относительно мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.

"Я просто хочу отклонить эту идею идеи об отсутствии консультаций с нашими европейскими союзниками, поскольку мы вступили в этот процесс [мирного урегулирования]", – заявил чиновник.

В пример он привел немедленный звонок президента Дональда Трампа к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому , который он совершил после своего разговора с диктатором Владимиром Путиным.

Уолтц отметил, что Трамп неоднократно общался с лидером Франции Эмманюэлем Макроном: тот собирал европейских лидеров на чрезвычайные саммиты и должен посетить Штаты уже 24 февраля. Также ожидается визит британского премьер-министра Кира Стармера на 27-е число.

Чиновник отметил, что общался со своими коллегами-советниками по вопросам нацбезопасности Европейских стран, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

"На Мюнхенской конференции по безопасности была половина нашего кабинета [министров], семь должностных лиц, включая вице-президента. Все были привлечены, все слушали и все заботились о том, чтобы наших союзников услышали", – подытожил он.