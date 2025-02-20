Советник Трампа отрицает, что США не консультируются с Европой по мирным переговорам
Советник президента США по вопросам нацбезопасности Майк Уолтц возразил мнение о том, что Штаты не консультируются с Европой относительно мирного урегулирования российско-украинской войны. Об этом он рассказал во время пресс-конференции в Белом доме.
"Я просто хочу отклонить эту идею идеи об отсутствии консультаций с нашими европейскими союзниками, поскольку мы вступили в этот процесс [мирного урегулирования]", – заявил чиновник.
В пример он привел немедленный звонок президента Дональда Трампа к его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому , который он совершил после своего разговора с диктатором Владимиром Путиным.
Уолтц отметил, что Трамп неоднократно общался с лидером Франции Эмманюэлем Макроном: тот собирал европейских лидеров на чрезвычайные саммиты и должен посетить Штаты уже 24 февраля. Также ожидается визит британского премьер-министра Кира Стармера на 27-е число.
Чиновник отметил, что общался со своими коллегами-советниками по вопросам нацбезопасности Европейских стран, а также с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
"На Мюнхенской конференции по безопасности была половина нашего кабинета [министров], семь должностных лиц, включая вице-президента. Все были привлечены, все слушали и все заботились о том, чтобы наших союзников услышали", – подытожил он.
- 18 февраля в Саудовской Аравии прошли переговоры между США и Россией. Американская делегация рассматривала встречу с представителями РФ как первичный контакт, который поможет понять, настроена ли Москва на переговоры о завершении войны против Украины. Зеленский отметил, что Украина не будет участвовать в этом мероприятии и не будет признавать какие-либо договоренности о ней, достигнутые без ее участия.
- 19 февраля Макрон провел второй саммит лидеров в Париже, на котором обсуждались установление мира и гарантии безопасности для Украины.
- По данным The Telegraph, Стармер представит Трампу план отправки в 30 000 европейских военных в Украину, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания.