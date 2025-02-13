Зеленский о разговоре с Трампом: Украина не примет переговоры без нее

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет принимать какие-либо двусторонние мирные переговоры без ее участия. Об этом он рассказал, комментируя свой разговор с лидером США Дональдом Трампом, передает Суспільне.

"Я это очень четко артикулирую нашим партнерам. Какие-либо двусторонние переговоры об Украине, я не об других темах, здесь они свободны, любые двусторонние переговоры об Украине без нас мы не будем принимать", – подчеркнул Зеленский.

Президент заявил, что его разговор с Трампом был "действительно хорошим". Во время нее лидер США утверждал, что диктатор Владимир Путин якобы "хочет мира и хочет окончания войны", рассказал Зеленский.

"И он [Трамп] сказал: "Я знаю, что и ты хочешь [мира]". Я ему сказал, что вы разговариваете с Путиным как с лидером государства России, а я говорю с вами и думаю о нем как о враге. И мне кажется, что я в большей реальности нахожусь, я сказал, и поэтому я не доверяю".

Зеленский сказал Трампу, что все хотят заставить Путина закончить войну справедливо для Украины, но президент Украины не очень-то верит, что это очень легко сделать.

Украинский лидер сообщил своему коллеге, что гарантии безопасности являются приоритетом для Украины: "И гарантий без вас [США] мы не видим, какие они, давайте говорить".

12 февраля 2025 года стало известно, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным. Они "договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещая страны друг друга", написал президент США.

После общения с российским диктатором Трамп позвонил президенту Зеленскому, в частности, говорили о готовности работать вместе на уровне команд.

После разговоров с Зеленским и Путиным Трамп заявил, что есть "хорошая возможность" завершить войну.