Зеленський про розмову з Трампом: Україна не прийме перемовини без неї

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде приймати будь-які двосторонні мирні переговори без її участі. Про це він розповів, коментуючи свою розмову з лідером США Дональдом Трампом, передає Суспільне.

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"Я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам. Будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми, тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати", – наголосив Зеленський.

Президент заявив, що його розмова з Трампом була "дійсно хорошою". Під час неї лідер США стверджував, що нібито диктатор Володимир Путін "хоче миру і хоче закінчення війни", розповів Зеленський.

"І він [Трамп] сказав: "Я знаю, що і ти хочеш [миру]". Я йому сказав, що ви розмовляєте з Путіним як з лідером держави Росії, а я розмовляю з вами і думаю про нього як про ворога. І мені здається, що я в більшій реальності знаходжусь, я сказав, і тому я не довіряю", – зауважив глава держави.

Зеленський сказав Трампу, що всі хочуть змусити Путіна закінчити війну справедливо для України, але президент України не дуже вірить, що це дуже легко зробити.

Український лідер повідомив своєму колезі, що гарантії безпеки є пріоритетом для України: "І гарантій без вас [США] ми не бачимо, які вони, давайте говорити".

12 лютого 2025 року стало відомо, що Трамп провів телефонну розмову з Путіним. Вони "домовилися працювати разом, дуже тісно, включно з відвідуванням країн один одного", написав президент США.

Після спілкування з російським диктатором Трамп зателефонував президенту Зеленському, зокрема, говорили про готовність працювати разом на рівні команд.

Після розмов з Зеленським та Путіним Трамп заявив, що є "хороша можливість" завершити війну.