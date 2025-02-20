Это далеко не те 200 000, о которых говорил Зеленский, однако возможности европейцев, учитывая позицию некоторых стран, ограничены

Кир Стармер (Фото: ЕРА / TOLGA AKMEN POOL)

Премьер Британии Кир Стармер представит президенту США Дональду Трампу план отправки до 30 000 европейских военных в Украину, чтобы попытаться обеспечить американскую защиту для развертывания. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на осведомленных собеседников.

Ожидается, что Стармер во время встречи в Вашингтоне на следующей неделе подробно расскажет, как европейские силы могут контролировать любое соглашение о прекращении огня, заключенное при посредничестве президента США.

Но, по словам западных официальных лиц, информированных о планах, он будет призывать Трампа оставить американские истребители и ракеты в готовности в Восточной Европе, чтобы ответить смертоносной силой, если Россия нарушит условия любого перемирия.

Англо-французская стратегия насчет "сил успокоения" была представлена ​​самым влиятельным лидерам Европы на экстренной встрече в Париже в начале этой недели, когда они пытались ответить на начало мирных переговоров господина Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным.

План был составлен на фоне опасений, что президент США "умоет руки" из Украины и какого-либо прекращения огня почти сразу после заключения любого соглашения.

Стармер будет доказывать Трампу, что в интересах США продолжать участвовать в предотвращении вторжения России в третий раз после окончания боевых действий.

Согласно англо-французскому плану до 30 000 военных под руководством Европы будут развернуты в украинских городах, портах и других объектах критической инфраструктуры, таких как атомные электростанции, далеко от нынешней линии фронта.

Вместо того чтобы размещать гораздо большие силы в охваченной войной стране, миссия будет полагаться на "технический мониторинг", включая данные разведки, самолеты наблюдения, беспилотники и спутники, чтобы обеспечить "полную картину происходящего", сказал западный чиновник.

Операция будет подкреплена достаточной огневой мощностью, чтобы "отслеживать и пресекать" эти атаки, чтобы вновь открыть воздушное пространство Украины и обеспечить коммерческие рейсы.

Морские патрульные корабли также будут направлены в Черное море для мониторинга российских угроз коммерческим судоходным маршрутам.

План, очерченный западными официальными лицами, далеко не соответствует 200-тысячной миротворческой миссии, которую требует президент Владимир Зеленский как возможную цену за подписание мирного соглашения.

Но учитывая позицию Германии, Испании и Италии, европейские возможности для обеспечения будущего Украины выглядят ограниченными.