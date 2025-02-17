WP: Европа может отправить в Украину до 30 000 военных, но не на линию фронта

Больше всего в европейском контингенте может быть французских военных

Военные НАТО (Иллюстративное фото: Valda Kalnina / EPA)

В случае потенциального прекращения огня Европа может отправить в Украину до 30 000 военных, которые "будут готовы к демонстрации силы" в случае повторного нападения россиян. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в европейском планировании.

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Согласно планам, "силы сдерживания" будут состоять из нескольких бригад — возможно, от 25 000 до 30 000 военнослужащих, которые не будут размещены вдоль линии столкновения, но будут готовы применить силу, если российские войска попытаются возобновить боевые действия.

Военные могут быть поддержаны большими силами за пределами Украины, если им понадобится нарастить силы и быстро перемещаться, говорится в материале.

Два чиновника рассказали журналистам, что Франция заявила о готовности направить около 10 000 военных. Другие партнеры Украины в Европе, мол, сталкиваются с ограниченными возможностями своих вооруженных сил.

Анкета от США, направленная в европейские столицы, по силам и оборудованию, которые они могут предоставить Украине, также вызвала более серьезные консультации относительно такой возможности в последние дни, сказали на условиях анонимности официальные лица.

16 января 2025 года президент заявил, что говорить о численности миротворцев в Украине еще рано. Подробности следует обсудить с США.

22 января Зеленский сказал, что в миротворческой миссии должны быть американцы, поскольку без них, по его словам, никто не рискнет.

После прекращения огня понадобится не менее 200 000 миротворцев из Европы, считает Зеленский.