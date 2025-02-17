WP: Європа може відправити в Україну до 30 000 військових, але не на лінію фронту

Найбільше в європейському контингенті може бути французьких військових

Військові НАТО (Ілюстративне фото: Valda Kalnina / EPA)

У разі потенційного припинення вогню Європа може відправити в Україну до 30 000 військових, які "будуть готові до демонстрації сили" в разі повторного нападу росіян. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з європейським плануванням.

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Згідно з планами, "сили стримування" складатимуться з кількох бригад — можливо, від 25 000 до 30 000 військовослужбовців, які не будуть розміщені вздовж лінії зіткнення, але будуть готові застосувати силу, якщо російські війська спробують відновити бойові дії.

Військові можуть бути підтримані більшими силами за межами України, якщо їм знадобиться наростити сили та швидко переміщатися, йдеться у матеріалі.

Двоє посадовців розповіли журналістам, що Франція заявила про готовність направити близько 10 000 військових. Інші партнери України у Європі, мовляв, стикаються з обмеженими можливостями своїх збройних сил.

Анкета від США, надіслана до європейських столиць, щодо сил і обладнання, які вони можуть надати Україні, також викликала більш серйозні консультації щодо цієї можливості в останні дні, сказали на умовах анонімності офіційні особи.

16 січня 2025 року президент заявив, що говорити про чисельність миротворців в Україні ще зарано. Деталі слід обговорити зі США.

22 січня Зеленський сказав, що у миротворчій місії мають бути американці, оскільки без них, за його словами, ніхто не ризикне.

Після припинення вогню знадобиться щонайменше 200 000 миротворців з Європи, вважає Зеленський.