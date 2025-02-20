Стармер повезе до Трампа стратегію розгортання військ Європи в Україні – The Telegraph

Це далеко не ті 200 000, про які казав Зеленський, проте можливості європейців, враховуючи позицію деяких країн, є обмеженими

Кір Стармер (Фото: ЕРА / TOLGA AKMEN POOL)

Прем’єр Британії Кір Стармер представить президенту США Дональду Трампу план відряджання до 30 000 європейських військових до України, аби спробувати забезпечити американський захист для розгортання. Про це пише The Telegraph із посиланням на обізнаних співрозмовників.

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Очікується, що Стармер під час зустрічі у Вашингтоні наступного тижня детально розповість, як європейські сили можуть контролювати будь-яку угоду про припинення вогню, укладену за посередництва президента США.

Але, за словами західних офіційних осіб, поінформованих про плани, він закликатиме Трампа залишити американські винищувачі та ракети в готовності у Східній Європі, щоб відповісти смертоносною силою, якщо Росія порушить умови будь-якого перемир’я.

Англо-французька стратегія щодо "сил заспокоєння" була представлена найвпливовішим лідерам Європи на екстреній зустрічі в Парижі на початку цього тижня, коли вони намагалися відповісти на початок мирних переговорів пана Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

План був складений на тлі побоювань, що президент США "вмиє руки" з України та будь-якого припинення вогню майже одразу після укладення будь-якої угоди.

Стармер доводитиме Трампу, що в інтересах США продовжувати брати участь у запобіганні вторгненню Росії втретє після закінчення бойових дій.

Згідно з англо-французьким планом до 30 000 військових під керівництвом Європи будуть розгорнуті в українських містах, портах та інших об’єктах критичної інфраструктури, таких як атомні електростанції, далеко від нинішньої лінії фронту.

Замість того, щоб розміщувати набагато більші сили в охопленій війною країні, місія покладатиметься на "технічний моніторинг", включно з даними розвідки, літаками спостереження, безпілотниками та супутниками, щоб забезпечити "повну картину того, що відбувається", сказав західний чиновник.

Операція буде підкріплена достатньою вогневою потужністю, щоб "відстежувати та присікати" ці атаки, аби знову відкрити повітряний простір України та забезпечити комерційні рейси.

Морські патрульні кораблі також будуть направлені в Чорне море для моніторингу російських загроз комерційним судноплавним маршрутам.

План, окреслений західними офіційними особами, далеко не відповідає 200-тисячній миротворчій місії, яку вимагає президент Володимир Зеленський як можливу ціну за підписання мирної угоди.

Але враховуючи позицію Німеччини, Іспанії та Італії, європейські можливості для забезпечення майбутнього України видаються обмеженими.