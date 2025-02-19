Макрон провів другий надзвичайний саміт у Парижі щодо України: назвав принципи
Президент Франції Еммануель Макрон провів другий саміт лідерів у Парижі, на якому обговорювалися встановлення миру та гарантії безпеки для України. Відповідний допис політик поширив у соцмережі X.
У заході взяли участь як країни-члени Євросоюзу, так і Канада, Ісландія та Норвегія.
"Позиція Франції та її партнерів є чіткою та єдиною. Ми хочемо міцного та надійного миру в Україні", – зазначив французький лідер.
Партнери підтримують Україну та візьмуть на себе усю відповідальність із забезпечення миру та безпеки у Європі – це є фундаментальним інтересом Франції, і президент країни є його гарантом, зауважив Макрон.
За його словами, учасники саміту мають ту ж мету, що і президент США Дональд Трамп, – покласти край агресивній війні, котру Росія веде вже майже три роки (йдеться про повномасштабну фазу).
Президент Франції повідомив, що зусилля партнерів із досягнення миру будуть продовжуватися згідно з наступними принципами, в їх же власних інтересах:
→ Україна має бути завжди залучена до процесу, її права повинні поважатися;
→ мир повинен бути міцним та супроводжуватися надійними гарантіями, що заслуговують на довіру;
→ необхідно брати до уваги занепокоєння європейців щодо безпеки.
"Ми переконані у необхідності збільшення наших витрат, а також наших спроможностей у сфері оборони та безпеки для Європи й кожної з наших країн. Рішення будуть ухвалені найближчими днями та тижнями", – підсумував Макрон.
Президент Володимир Зеленський повідомив, що мав розмову з французьким колегою: останній поділився деталями своїх нещодавніх переговорів зі світовими лідерами.
Український лідер наголосив, що Європі потрібен надійний і тривалий мир, котрий можна забезпечити й збудувати винятково на основі надійних гарантій безпеки.
"Дуже цінуємо нашу єдину позицію щодо цього. Ми скоординували наші подальші дипломатичні кроки. Франція цінує свободу так само як і ми", – підсумував Зеленський.
- 17 лютого у Парижі президент Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. Про проведення зустрічі стало відомо на Мюнхенській конференції, під час якої віцепрезидент Штатів Венс розкритикував Європу у своїй промові.
- Після зустрічі Макрон провів переговори з президентом США Трампом та своїм українським колегою Зеленським. Президент України заявив, що у Європі є позитивне рішення стосовно розміщення військового контингенту в Україні, питання у тому, які саме країни готові на це.
- Агенція Reuters повідомляла, що на другий саміт запросили Норвегію, Канаду, Литву, Естонію, Латвію, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію.