Макрон: Зараз Франція не готується відправляти війська до України, розглядаємо як гарантію безпеки

Президент Франції нагадав про стратегічну невизначеність: вважає, що її використовує Трамп у своїй взаємодії з Путіним

Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі його країна не готується відправляти війська до України, але разом з Великою Британією розглядає таку можливість як майбутню гарантію безпеки. Про це французький лідер розповів в інтерв'ю французьким медіа, передає La Dépêche.

"Під час саміту у Парижі у 2024-му, я сказав, що необхідно відновити стратегічну невизначеність, це була необхідність. Я абсолютно ніколи не оголошував про відправку сухопутних військ з французького боку. Сьогодні Франція не готується відправляти війська. Ми думаємо над гарантіями безпеки [для України]", – заявив він.

За словами Макрона, стратегічна невизначеність – це те, що принесло обрання Дональда Трампа президентом США.

Французький лідер вважає, що Трамп відтворює стратегічну невизначеність для Путіна там, де його попередник Джо Байден заявляв, що ніколи не надішле війська до України.

"Ця не визначеність корисна для нас, оскільки вона може допомогти чинити тиск", – пояснив президент Франції.

Також він зазначив, що поговорить з Путіним телефоном знову, якщо "це буде корисно для ситуації".

Серед варіантів гарантій безпеки для України Макрон назвав переозброєння українців, відправлення спеціалістів або навіть військ у "неконфліктні зони" (те, про що Франція "думає разом з британцями"), а також можливо й членство країни в НАТО.

Також французький президент припустив можливість проведення миротворчої операції ООН вздовж лінії фронту.