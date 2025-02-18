Макрон: Зараз Франція не готується відправляти війська до України, розглядаємо як гарантію безпеки
Емманюель Макрон (Фото: LUDOVIC MARIN / EPA)

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі його країна не готується відправляти війська до України, але разом з Великою Британією розглядає таку можливість як майбутню гарантію безпеки. Про це французький лідер розповів в інтерв'ю французьким медіа, передає La Dépêche.

"Під час саміту у Парижі у 2024-му, я сказав, що необхідно відновити стратегічну невизначеність, це була необхідність. Я абсолютно ніколи не оголошував про відправку сухопутних військ з французького боку. Сьогодні Франція не готується відправляти війська. Ми думаємо над гарантіями безпеки [для України]", – заявив він.

За словами Макрона, стратегічна невизначеність – це те, що принесло обрання Дональда Трампа президентом США.

Французький лідер вважає, що Трамп відтворює стратегічну невизначеність для Путіна там, де його попередник Джо Байден заявляв, що ніколи не надішле війська до України.

"Ця не визначеність корисна для нас, оскільки вона може допомогти чинити тиск", – пояснив президент Франції.

Також він зазначив, що поговорить з Путіним телефоном знову, якщо "це буде корисно для ситуації".

Серед варіантів гарантій безпеки для України Макрон назвав переозброєння українців, відправлення спеціалістів або навіть військ у "неконфліктні зони" (те, про що Франція "думає разом з британцями"), а також можливо й членство країни в НАТО.

Також французький президент припустив можливість проведення миротворчої операції ООН вздовж лінії фронту.

ДОВІДКА
Макрон почав використовувати поняття "стратегічна невизначеність", коли вперше припустив можливість надсилання західних військ до України у лютому 2024-го. Президент Франції зазначав, що Росія перестала обмежувати свої дії – у лютому 2022 році вона проігнорувала міжнародне право, розпочала повномасштабну агресивну війну проти іншої суверенної держави та регулярно погрожує застосуванням ядерної зброї.

Французький лідер заявляв, що перед такою загрозою обмежувати самих себе, встановлюючи якісь червоні лінії, було б проявом слабкості: "Навпаки, ми повинні прибрати всю визначеність, саме це створює здатність до стримування"
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