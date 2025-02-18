Макрон: Зараз Франція не готується відправляти війська до України, розглядаємо як гарантію безпеки
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наразі його країна не готується відправляти війська до України, але разом з Великою Британією розглядає таку можливість як майбутню гарантію безпеки. Про це французький лідер розповів в інтерв'ю французьким медіа, передає La Dépêche.
"Під час саміту у Парижі у 2024-му, я сказав, що необхідно відновити стратегічну невизначеність, це була необхідність. Я абсолютно ніколи не оголошував про відправку сухопутних військ з французького боку. Сьогодні Франція не готується відправляти війська. Ми думаємо над гарантіями безпеки [для України]", – заявив він.
За словами Макрона, стратегічна невизначеність – це те, що принесло обрання Дональда Трампа президентом США.
Французький лідер вважає, що Трамп відтворює стратегічну невизначеність для Путіна там, де його попередник Джо Байден заявляв, що ніколи не надішле війська до України.
"Ця не визначеність корисна для нас, оскільки вона може допомогти чинити тиск", – пояснив президент Франції.
Також він зазначив, що поговорить з Путіним телефоном знову, якщо "це буде корисно для ситуації".
Серед варіантів гарантій безпеки для України Макрон назвав переозброєння українців, відправлення спеціалістів або навіть військ у "неконфліктні зони" (те, про що Франція "думає разом з британцями"), а також можливо й членство країни в НАТО.
Також французький президент припустив можливість проведення миротворчої операції ООН вздовж лінії фронту.
Французький лідер заявляв, що перед такою загрозою обмежувати самих себе, встановлюючи якісь червоні лінії, було б проявом слабкості: "Навпаки, ми повинні прибрати всю визначеність, саме це створює здатність до стримування"
- 14 лютого віцепрезидент Венс США в інтерв'ю виданню WSJ не виключив введення американських військ, але цей варіант розглядається як можливий в тому випадку, якщо Росія не зможе "сумлінно" вести переговори стосовно завершення війни. Згодом політик звинуватив медіа у перекручуванні його слів та заперечив відправлення американських військ до України.
- 18 лютого британський прем'єр Стармер заявив про готовність розмістити війська в Україні для забезпечення гарантій безпеки та виконання мирної угоди. Його польський колега Туск повідомив, що Польща не планує відправляти своїх військових на українську територію, але підтримуватиме країни, які будуть готові надати такі гарантії.
- Того ж дня Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. Після розмови з французьким президентом Зеленський заявив, що у Європі є позитивне рішення стосовно розміщення військового контингенту в Україні, питання у тому, які саме країни готові на це.