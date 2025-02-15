Венс звинуватив WSJ у "перекручуванні" його слів про можливе введення військ США в Україну
Джей Ді Венс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс звинуватив американську газету The Wall Street Journal у "перекручуванні" його слів щодо можливості відправлення військ в Україну. Тепер він стверджує, що Сполучені Штати не мають піддавати своїх військових небезпеці, де це не відповідає інтересам та нацбезпеці країни.

"Президент Трамп є найкращим перемовником і принесе мир у регіон, припинивши війну в Україні. Як ми завжди говорили, американські війська ніколи не повинні піддаватися небезпеці там, де це не сприяє американським інтересам і безпеці. Ця війна точиться між Росією та Україною", – написав Венс.

Він наголосив, що WSJ нібито перекрутила його слова, додавши: "Це є абсурдним, але не дивно, враховуючи, що вони роками наполягають на тому, щоб більше американських синів і дочок у військовій формі без необхідності відправлялися за кордон".

Напередодні в інтерв'ю газеті віцепрезидент США не виключив введення американських військ, але цей варіант розглядається як можливий в тому випадку, якщо Росія не зможе "сумлінно" вести переговори стосовно завершення війни.

  • 14 лютого 2025 року Венс заявив, що потенційна угода про врегулювання російсько-української війни може бути несподіваною.
  • Того самого дня президент Зеленський назвав зустріч на Мюнхенській безпековій конференції "хорошою", подякував Венсу та всій його команді за обговорення, у якому також узяли участь держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний представник американського президента Кіт Келлог.
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