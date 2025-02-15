Вэнс обвинил WSJ в "перекручивании" его слов о возможном введении войск США в Украину

По словам вице-президента США, газета "настаивает, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости ехали за границу"

Джей Ди Вэнс (Фото: ЕРА/DAVID MAXWELL)

Вице-президент США Джей Ди Вэнс обвинил американскую газету The Wall Street Journal в "перекручивании" его слов о возможности отправки войск в Украину. Теперь он утверждает, что Соединенные Штаты не должны подвергать своих военных опасности, где это не отвечает интересам и нацбезопасности страны.

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"Президент Трамп является лучшим переговорщиком и принесет мир в регион, прекратив войну в Украине. Как мы всегда говорили, американские войска никогда не должны подвергаться опасности там, где это не способствует американским интересам и безопасности. Эта война идет между Россией и Украиной", – написал Вэнс.

Он подчеркнул, что WSJ якобы перекрутили его слова, добавив: "Это абсурдно, но не удивительно, учитывая, что они годами настаивают на том, чтобы больше американских сыновей и дочерей в военной форме без необходимости отправлялись за границу".

Накануне в интервью газете вице-президент США не исключил введение американских войск, но этот вариант рассматривается как возможный в том случае, если Россия не сможет "добросовестно" вести переговоры по завершению войны.