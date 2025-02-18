Макрон: Не готовимся отправлять войска в Украину, но возможно как гарантия безопасности
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что его страна не готовится отправлять войска в Украину, но вместе с Великобританией рассматривает такую возможность как будущую гарантию безопасности. Об этом французский лидер рассказал в интервью французским медиа, передает La Dépêche.
"Во время саммита в Париже в 2024-м, я сказал, что необходимо восстановить стратегическую неопределенность, это была необходимость. Я совершенно никогда не объявлял об отправке сухопутных войск с французской стороны. Сегодня Франция не готовится отправлять войска. Мы думаем над гарантиями безопасности [для Украины]", – заявил он.
По словам Макрона, стратегическая неопределенность – это то, что принесло избрание Дональда Трампа президентом США.
Французский лидер считает, что Трамп воспроизводит стратегическую неопределенность для Путина там, где его предшественник Джо Байден заявлял, что никогда не отправит войска в Украину.
"Эта не определенность полезна для нас, поскольку она может помочь оказывать давление", – объяснил президент Франции.
Также он отметил, что поговорит с Путиным телефоном снова, если "это будет полезно ситуации".
Среди вариантов гарантий безопасности для Украины Макрон назвал перевооружение украинцев, отправку специалистов или даже войск в "неконфликтные зоны" (то, о чем Франция "думает вместе с британцами"), а также возможно и членство страны в НАТО.
Также французский президент допустил возможность проведения миротворческой операции ООН по линии фронта.
Французский лидер заявлял, что перед такой угрозой ограничивать самих себя, устанавливая какие-то красные линии, было бы проявлением слабости: "Напротив, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию".
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