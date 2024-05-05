Макрон доволен реакцией России на его заявления: Свидетельствует о нашей правоте

Президент Франции рассказал, почему предложил идею "стратегической неопределенности" и как это должно сдержать Россию от большей агрессии

Фото: EPA / CHRISTOPHE ENA

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нервную реакцию России на предложенную им идею стратегической неопределенности свидетельством того, что эта идея работает. Об этом он сказал в интервью газете La Tribune.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Стратегическая неопределенность означает не давать слишком много деталей", – напомнил Макрон.

Примером такой стратегической неопределенности являются заявления французского президента о том, что он не исключает отправки войск в Украину.

Он пояснил, что Россия как стратегическое государство перестало ограничивать свои действия – в феврале 2022 года она проигнорировала международное право, начала полномасштабную агрессивную войну против другого суверенного государства и регулярно угрожает применением ядерного оружия. Макрон считает, что перед такой угрозой ограничивать себя, устанавливая какие-то красные линии, было бы проявлением слабости.

"Напротив, мы должны убрать всю определенность, именно это создает способность к сдерживанию", — сказал президент Франции.

Он подчеркнул, что на кону в Украине не только Украина, но и безопасность всей Европы. Потому что если Россия победит, "в следующую же секунду безопасности уже не будет ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране".

Путинский представитель Дмитрий Песков после предыдущего интервью Макрона журналу The Economist сказал, что со стороны Франции это "очень опасная тенденция" – постоянно говорить о возможности своего прямого вовлечения в войну.

Макрон считает, что жалобы Пескова подчеркивают верность позиции Франции.

"Лихорадочная реакция России свидетельствует, что мы правы, не закрывая никаких дверей. Ведь в ином случае это будет означать, что мы соглашаемся с отказом от международного порядка, основанного на правилах, а значит, от мира и безопасности", — сказал он.