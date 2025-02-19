ЄС разом з Україною готуються до екстрених зустрічей Макрона – Стефанішина
Голови країн-членів Європейського союзу разом з Україною готуються до екстрених зустрічей, які збирає французький президент Емманюель Макрон. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Укрінформ.
"Я точно не переживаю за Європу. До всіх самітів ми готуємося разом. Ви знаєте про саміт лідерів, який відбувався в Парижі. Просто в цей час Президент (Зеленський) був у відрядженні, але і до, і після нього відбувалися розмови з президентом Макроном", – розповіла вона.
Так само відбувалися двосторонні зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, зауважила чиновниця.
Щодо інформації про можливе призначення спецпредставника ЄС для переговорів зі Штатами, Стефанішина заявила, що наразі рано говорити стосовно конкретних посад.
Посадовиця вважає, що необхідно "почекати і подивитися, як будуть розвиватися події в США".
- 17 лютого у Парижі президент Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну. Про проведення зустрічі стало відомо на Мюнхенській конференції, під час якої віцепрезидент Штатів Венс розкритикував Європу у своїй промові.
- Після зустрічі Макрон провів переговори з президентом США Трампом та своїм українським колегою Зеленським. Президент України заявив, що у Європі є позитивне рішення стосовно розміщення військового контингенту в Україні, питання у тому, які саме країни готові на це.
- Агенція Reuters повідомляла про плани Франції провести другий саміт за участю інших європейських країн та Канади.