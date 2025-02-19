ЄС разом з Україною готуються до екстрених зустрічей Макрона – Стефанішина

Ольга Стефанішина (Фото: EPA)

Голови країн-членів Європейського союзу разом з Україною готуються до екстрених зустрічей, які збирає французький президент Емманюель Макрон. Про це повідомила віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина, передає Укрінформ.

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"Я точно не переживаю за Європу. До всіх самітів ми готуємося разом. Ви знаєте про саміт лідерів, який відбувався в Парижі. Просто в цей час Президент (Зеленський) був у відрядженні, але і до, і після нього відбувалися розмови з президентом Макроном", – розповіла вона.

Так само відбувалися двосторонні зустрічі на полях Мюнхенської безпекової конференції, зауважила чиновниця.

Щодо інформації про можливе призначення спецпредставника ЄС для переговорів зі Штатами, Стефанішина заявила, що наразі рано говорити стосовно конкретних посад.

Посадовиця вважає, що необхідно "почекати і подивитися, як будуть розвиватися події в США".