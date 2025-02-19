ЕС вместе с Украиной готовятся к экстренным встречам Макрона – Стефанишина
Главы стран-членов Европейского союза вместе с Украиной готовятся к экстренным встречам, которые собирает французский президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.
Я точно не переживаю за Европу. Ко всем саммитам мы готовимся вместе. Вы знаете о саммите лидеров, который проходил в Париже. Просто в это время Президент (Зеленский) был в командировке, но и до, и после него происходили разговоры с президентом Макроном", – рассказала она.
Так же проходили двусторонние встречи на полях Мюнхенской конференции безопасности, отметила чиновница.
Относительно информации о возможном назначении спецпредставителя ЕС для переговоров со Штатами, Стефанишина заявила, что пока рано говорить о конкретных должностях.
Чиновница считает, что необходимо "подождать и посмотреть, как будут развиваться события в США".
- 17 февраля в Париже президент Макрон провел экстренный саммит лидеров стран Европы, чтобы обсудить безопасность на континенте и российско-украинскую войну. О проведении встречи стало известно на Мюнхенской конференции, во время которой вице-президент Штатов Венс раскритиковал Европу в своей речи.
- После встречи Макрон провел переговоры с президентом США Трампом и своим украинским коллегой Зеленским. Президент Украины заявил, что в Европе есть положительное решение о размещении военного контингента в Украине, вопрос о том, какие именно страны готовы к этому.
- Агентство Reuters сообщало о планах Франции провести второй саммит с участием других европейских стран и Канады.