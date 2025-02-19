ЕС вместе с Украиной готовятся к экстренным встречам Макрона – Стефанишина

Также были двусторонние встречи на полях Мюнхенской конференции.

Ольга Стефанишина (Фото: EPA)

Главы стран-членов Европейского союза вместе с Украиной готовятся к экстренным встречам, которые собирает французский президент Эмманюэль Макрон. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции – министр юстиции Ольга Стефанишина, передает Укринформ.

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Я точно не переживаю за Европу. Ко всем саммитам мы готовимся вместе. Вы знаете о саммите лидеров, который проходил в Париже. Просто в это время Президент (Зеленский) был в командировке, но и до, и после него происходили разговоры с президентом Макроном", – рассказала она.

Так же проходили двусторонние встречи на полях Мюнхенской конференции безопасности, отметила чиновница.

Относительно информации о возможном назначении спецпредставителя ЕС для переговоров со Штатами, Стефанишина заявила, что пока рано говорить о конкретных должностях.

Чиновница считает, что необходимо "подождать и посмотреть, как будут развиваться события в США".