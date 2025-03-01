Орбан призвал Европу начать прямые переговоры с Москвой по прекращению огня в Украине – FT

Венгерский премьер выступил против попыток найти консенсус между государствами-членами ЕС по Украине

Виктор Орбан (Фото: JAKUB GAVLAK/EPA)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан требует от Европейского союза начать "прямые переговоры с Россией по прекращению огня" в войне против Украины. Об этом заявляет издание Financial Times со ссылкой на письмо, которое венгерский политик якобы адресовал главе Европейского Совета Антониу Коште.

Медиа утверждает, что документ был отправлен в субботу, 1 марта. Орбан также заявил, что выступает против попыток найти любой консенсус в отношении Украины среди 27 государств-членов ЕС.

Угроза со стороны пророссийского лидера ЕС заблокировать любую договоренность насчет Украины последовала после того, как президент США Дональд Трамп решил начать двусторонние переговоры с Кремлем, в обход Киева и Европы, и его споры с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Белом доме.

Письмо венгерского премьера поступило после того, как Брюссель распространил проект выводов для предстоящего саммита лидеров ЕС, включающего дополнительную военную поддержку Украины и быстрое увеличение расходов на оборону европейскими странами, отмечает FT. Эта встреча должна состояться 6 марта и Зеленский был приглашен на нее.

"Стало очевидно, что в нашем подходе к Украине существуют стратегические разногласия, которые не могут быть преодолены путем составления проекта или коммуникации", – пишет Орбан в письме главе Евросовета.

По словам источников, проинформированных о закрытой встрече, посол Венгрии в ЕС высказал аналогичные соображения во время встречи в Брюсселе в пятницу.

В воскресенье, 2 марта, ожидается встреча высокопоставленных европейских чиновников в Лондоне на скорую организованном саммите, который собирает премьер-министр Великобритании Кир Стармер, чтобы сформулировать предложения по коллективной защите Украины и увеличению расходов на оборону, уменьшив зависимость Европы от США.

Публичные разногласия между Зеленским и Трампом в пятницу подчеркнули, насколько далеко США за последние недели отошли от своей прежней позиции постоянной поддержки Украины против России, и каково расстояние между Вашингтоном и его европейскими союзниками, отмечает FT.

Медиа добавляет, что и в письме Орбана, и в комментарии его посла цитируется резолюция Совбеза ООН , принятая при поддержке США и России на этой неделе. В документе не упоминается вторжение РФ в Украину и содержится требование "скорого завершения конфликта". Европейские страны удержались во время голосования.

"Резолюция сигнализирует о новом этапе в истории конфликта и делает все предварительные формулировки, согласованные Европейским Советом, неактуальными", – написал Орбан в письме к Коште.