Sky News: Британия не пригласила на саммит по Украине страны Балтии, они очень недовольны

Страны считают, что Москва непременно обратит на это внимание на фоне последних событий

Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Великобритания не пригласила на саммит по Украине 2 марта страны Балтии и они этим "крайне недовольны". Об этом Sky News сообщил анонимный европейский дипломат, осведомленный о ситуации.

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По его словам, в Кремле "с интересом" заметят, что Латвия, Литва и Эстония не были приглашены на встречу наряду с лидерами других государств.

"Россия и наша общественность ясно осознают, что нас предали США, а также Великобритания и Франция", – сказал он.

Собеседник также подтвердил, что премьер-министр Британии Кир Стармер проведет телефонный разговор с лидерами стран Балтии. Однако он дал понять, что это плохая замена неучастию в саммите.

"Мы действительно очень недовольны отказом пригласить лидеров стран Балтии", – заявил анонимный дипломат.

По его словам, Франция помогает Британии в организации саммита, на котором обсудят поддержку Украины, включая план создания международных "успокаивающих" сил, которые могут направить для содействия прекращению огня в случае достижения мирного соглашения.

Также сообщается, что лидеры стран обсудят более широкую безопасность Европы на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, европейским союзникам по НАТО нужно взять на себя гораздо большую ответственность за собственную безопасность, а не полагаться на армию США.

19 февраля 2025 года стало известно о том, что страны Европы разрабатывают план по развертыванию в Украине миротворческой миссии на 30 000 военных. На этой неделе Макрон и Стармер представят его Трампу.

25 февраля Bloomberg сообщал, что Британия планирует встречу европейских лидеров для обсуждения Украины и обороны.

27 февраля премьер Британи призвал США поддержать будущую европейскую миротворческую миссию в Украине.