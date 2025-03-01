Sky News: Британія не запросила на саміт по Україні країни Балтії, вони дуже незадоволені

Країни вважають, що Москва неодмінно зверне на це увагу на тлі останніх подій

Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Велика Британія не запросила на саміт по Україні 2 березня країни Балтії та вони цим "вкрай незадоволені". Про це Sky News повідомив анонімний європейський дипломат, поінформований про ситуацію.

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За його словами, у Кремлі "з інтересом" зауважать, що Латвія, Литва та Естонія не були запрошені на зустріч разом із лідерами інших держав.

"Росія та наша громадськість ясно усвідомлюють, що нас зрадили США, а також Великобританія та Франція", – сказав він.

Співрозмовник також підтвердив, що прем'єр-міністр Британії Кір Стармер проведе телефонну розмову із лідерами країн Балтії. Однак він дав зрозуміти, що це погана заміна неучасті у саміті.

"Ми справді дуже незадоволені відмовою запросити лідерів країн Балтії", – заявив анонімний дипломат.

За його словами, Франція допомагає Британії в організації саміту, на якому обговорять підтримку України, включно з планом створення міжнародних "заспокійливих" сил, які можуть направити для сприяння припиненню вогню у разі досягнення мирної угоди.

Також повідомляється, що лідери країн обговорять ширшу безпеку Європи на тлі заяв президента США Дональда Трампа про те, що європейським союзникам по НАТО потрібно взяти на себе набагато більшу відповідальність за власну безпеку, а не покладатися на армію США.

19 лютого 2025 року стало відомо про те, що країни Європи розробляють план із розгортання в Україні миротворчої місії на 30 000 військових. Цього тижня Макрон і Стармер представлять його Трампу.

25 лютого Bloomberg повідомляв, що Британія планує зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони.

27 лютого прем'єр Британі закликав США підтримати майбутню європейську миротворчу місію в Україні.