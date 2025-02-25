Bloomberg: Британія планує зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони

Кір Стармер (Фото: Tolga Akmen/EPA)

Велика Британія планує скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії проти України після тижня перемовин між Парижем, Вашингтоном і Києвом. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня, і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили співрозмовники.

Вони уточнили, що плани ще не завершені й можуть змінитися. Як альтернативний варіант розглядається зустріч в онлайн-форматі.

У матеріалі йдеться, що європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню, яка, на думку європейців, підбадьорить Москву та послабить безпеку на континенті.

Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі в понеділок увечері, а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні в четвер, 27 лютого.

Потенційна зустріч, організована Лондоном, дозволить лідерам підбити підсумки своїх розмов із Трампом і посадовцями його адміністрації за останній тиждень і зберегти єдину позицію, стверджують співрозмовники.

Офіс британського прем’єра відмовився коментувати плани.

17 лютого 2025 року у Парижі Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну.

19 лютого французький президент провів другий саміт лідерів у Парижі, на якому обговорювалися встановлення миру та гарантії безпеки для України.