Bloomberg: Британія планує зустріч європейських лідерів для обговорення України та оборони
Велика Британія планує скликання групи європейських лідерів для подальших переговорів про війну Росії проти України після тижня перемовин між Парижем, Вашингтоном і Києвом. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.
Зустріч може відбутися вже в неділю, 2 березня, і стане продовженням самітів, проведених минулого тижня в Парижі президентом Франції Емманюелем Макроном, повідомили співрозмовники.
Вони уточнили, що плани ще не завершені й можуть змінитися. Як альтернативний варіант розглядається зустріч в онлайн-форматі.
У матеріалі йдеться, що європейські лідери докладають інтенсивних дипломатичних зусиль, щоб переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з угодою про припинення вогню, яка, на думку європейців, підбадьорить Москву та послабить безпеку на континенті.
Макрон зустрівся з Трампом у Білому домі в понеділок увечері, а прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер має зустрітися з президентом США у Вашингтоні в четвер, 27 лютого.
Потенційна зустріч, організована Лондоном, дозволить лідерам підбити підсумки своїх розмов із Трампом і посадовцями його адміністрації за останній тиждень і зберегти єдину позицію, стверджують співрозмовники.
Офіс британського прем’єра відмовився коментувати плани.
- 17 лютого 2025 року у Парижі Макрон провів екстрений саміт лідерів країн Європи, щоб обговорити безпеку на континенті та російсько-українську війну.
- 19 лютого французький президент провів другий саміт лідерів у Парижі, на якому обговорювалися встановлення миру та гарантії безпеки для України.