Трамп: Веду серйозні переговори з Путіним щодо закінчення війни та економіки
Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде "серйозні переговори" з диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни та майбутньої економічної співпраці. Такий допис політик зробив у своїй соцмережі Truth Social.
Окрім переговорів щодо війни, американський лідер повідомив про обговорення "великих угод з економічного розвитку, що будуть між США та Росією".
Трамп заявив, що перемовини проходять "дуже добре".
Інших деталей він не навів.
У цьому ж дописі президент заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною Штати повернуть "десятки мільярдів доларів". Раніше він говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу.
- 18 лютого 2025 року у Саудівській Аравії пройшли переговори між США та Росією. Американська делегація розглядала зустріч із представниками РФ як первинний контакт, який допоможе зрозуміти, чи налаштована Москва на переговори про завершення війни проти України.
- Держдеп США повідомив, що сторони домовилися створити переговорні групи щодо припинення війни в Україні.