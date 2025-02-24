Трамп: Веду серйозні переговори з Путіним щодо закінчення війни та економіки

Президент США заявив, що перемовини проходять "дуже добре"

Дональд Трамп (Фото: AARON SCHWARTZ / EPA)

Президент США Дональд Трамп повідомив, що веде "серйозні переговори" з диктатором Володимиром Путіним щодо закінчення війни та майбутньої економічної співпраці. Такий допис політик зробив у своїй соцмережі Truth Social.

Окрім переговорів щодо війни, американський лідер повідомив про обговорення "великих угод з економічного розвитку, що будуть між США та Росією".

Трамп заявив, що перемовини проходять "дуже добре".

Інших деталей він не навів.

У цьому ж дописі президент заявив, що завдяки угоді про корисні копалини з Україною Штати повернуть "десятки мільярдів доларів". Раніше він говорив про нібито сотні мільярдів українського боргу.